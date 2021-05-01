В Париже задержаны 34 участника первомайской демонстрации
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Париже 34 человека задержаны на первомайской акции, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в твиттере.

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Полиция сообщила, что во время акции во главе колонны оказались радикалы, которые заблокировали движение и начали кидать в полицейских бутылки и петарды. По данным телеканала BFMTV, полиция применила слезоточивый газ.

В Лионе в результате столкновений с манифестанитами пострадали 27 полицейских.

Сотни первомайских демонстраций в субботу проходят по всей Франции. В 2020 году их не проводили из-за ограничений, вызванных COVID-19. В этот раз правила смягчили.

"В прошлом году мы расстроились, что не могли проводить акции. Теперь же мы возвращаемся к добрым традициям", - цитирует главу Всеобщей конфедерации труда (CGT) Филиппа Мартинеза газета Le Figaro.

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Интерфакс

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Интерфакс

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