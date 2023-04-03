В Париже запретят работу сервисов по аренде электросамокатов

Жители французской столицы поддержали идею убрать с городских улиц электросамокаты, которые можно арендовать через приложение. Как сообщает France24, это решение поддержали 90% участников опроса, проведенного парижской мэрией.

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Париж в 2018 году стал одной из первых европейских столиц, где стали работать сервисы по аренде электросамокатов. С тех пор городская администрация постепенно ужесточала регулирование этого вида транспорта: например, создавала специальные зоны для парковки и ограничивала максимальную скорость. Тем не менее, жители продолжали жаловаться на безответственность многих пользователей этих сервисов, которая стала причиной нескольких аварий со смертельным исходом.

"Я привержена чистому и простому уважению выбора избирателей", — сказала мэр французской столицы Анн Идальго журналистам во время голосования в воскресенье. В опросе приняли участие только 8% имеющих право голоса парижан, обращает внимание BBC, хотя операторы сервисов аренды призывали своих пользователей проголосовать в их поддержку.

Ожидается, что запрет начнет действовать с 1 сентября этого года — городская администрация просто не продлит контракты с тремя работающими в городе сервисами по аренде электросамокатов: американской Lime, нидерландской Dott и немецкой Tier. Принятое во время голосования решение не коснется личных электросамокатов, которые находятся в собственности у парижан.

"Мы счастливы. Это то, за что мы боролись более четырех лет. Все парижане говорят, что нервничают на тротуарах, нервничают, переходя дорогу. Вам нужно смотреть повсюду", — говорит Арно Килбаса, соучредитель благотворительной организации Apacauvi, которая объединяет людей, пострадавших в ДТП с электросамокатами.

В 2020 году электросамокаты (как арендованные, так и находящиеся в собственности) запретили в Монреале. Тогда же схожее решение в отношении популярных сервисов приняли власти Копенгагена, но вскоре согласились вернуть их транспорт на городские улицы при выполнении более строгих условий.