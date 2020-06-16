В Пекине ввели режим "военного времени" из-за вспышки Covid-19 на крупном рынке

Власти Пекина ввели во всех микрорайонах города режим "военного времени" после того, как на рынке "Синьфади" была зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Медуза" со ссылкой на South China Morning Post.

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Введенный режим предполагает ограничения на передвижение в микрорайонах, а также закрытие школ и спортивных сооружений и обязательное измерение температуры у посетителей магазинов и других общественных мест, сообщает источник.

Рынок "Синьфади" — один из крупнейших в Китае. На площади сто гектаров работают более 10 тысяч человек. Рынок поставляет продукцию во многие регионы Китая, в основном, в северные.

Источник новой вспышки коронавируса был обнаружен после того, как в Китае заболел человек, который не выезжал за пределы Пекина и не контактировал с приезжими. Позже выяснилось, что в самом начале лета он посещал "Синьфади".

Специалисты считают, что вирус мог попасть в Пекин из Европы. Из-за низких температур на упаковках продуктов, завезенных из Старого Света, мог сохраниться вирус, который затем попал на руки посещавших рынок людей.

Как сообщают местные СМИ, за последние четыре дня в Пекине зафиксированы 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это рекордное число заболеваний с февраля этого года. Заведующий рынком, а также заместитель начальника района Фэнтай, где он находится, были уволены в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции.

Власти намереваются протестировать всех работников "Синьфади", а также всех, кто посещал рынок с 30 мая. По предварительным данным, это примерно 200 тысяч человек. Первые шесть тысяч проб показали отрицательные результаты на наличие вируса. Тем, кому только предстоит сдать анализы, рекомендовали уйти на двухнедельную самоизоляцию.