В Перми прокуратура обжаловала приговор по делу о чучеле Путина, посчитав его "чрезмерно мягким"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Прокуратура Пермского края обжаловала "незаконный" приговор по делу об акции с манекеном президента РФ Владимира Путина, посчитав определенное судом наказание "слишком мягким". Об этом сообщает правозащитный проект "Апология протеста".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По версии прокурора Ольги Поповой, "при оценке доказательств по делу судом нарушен уголовный и уголовно-процессуальный закон, что повлекло принятие незаконного, необоснованного и несправедливого решения".

Кроме того, Попова считает, что Александр Эткин, оправданный судом, "выполнял отведенную ему роль для достижения общей преступной цели - изготавливал видеофайл, задевающий чувства неопределенного круга лиц" и "желал наступления последствий в виде размещения видеофайла в сети Интернет". Другим обвиняемым (Александру Шабарчину и Даниле Васильеву) "судом назначено чрезмерно мягкое наказание", считает гособвинительница.

"Полагаю наличие судебной ошибки, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия", - подчеркнула Попова.

В ноябре 2018 года к фонарному столбу в центре Перми привязали манекен в тюремной робе с лицом Путина и надписями "Лжец" и "Военный преступник Пыня В.В.". Позже в YouTube появилось видео, как люди в камуфляже и масках ведут человека в маске Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу.

Полицейские задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Александра Котова (Эткина) и его 17-летнего знакомого, которые проходили мимо и пытались снять манекен на видео. То же самое делали некоторые прохожие и даже полицейские. На следующий день после акции задержали Шабарчина. В январе 2019 года у него дома прошли обыски, в результате которых изъяли технику.

Изначально эксперты МВД не обнаружили разжигания ненависти в словах "лжец и военный преступник Пыня В.В.", то есть пришли к выводу, что необходимый квалифицирующий признак в деле отсутствует. Повторная экспертиза подтвердила это.

Позднее Следственный комитет заказал еще одну экспертизу, которая в декабре 2019 года уже нашла в видео акции мотив политической вражды и оскорбление сторонников президента. Эксперты в лице пяти преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) также усмотрели в действиях фигурантов хулиганский мотив, выраженный в стремлении "в вызывающей форме проявить себя, выразить нарочито-показное отношение к обществу, другим людям и правилам общежития".

В середине августа Ленинский районный суд Перми вынес приговор троим фигурантам по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК). Шабарчину назначили два года колонии, Васильеву - один год условно, а Эткина оправдали. Прокурор запрашивал для подсудимых сроки до трех лет колонии.

В обвинительном приговоре было сказано, что акция с чучелом - это "публичное осмеяние деятельности Путина и явное неуважение", а также нравственный ущерб той части общества, что солидаризируется с Путиным. По мнению суда, фигуранты выбрали выходной день с целью привлечения внимания людей. В то же время суд исключил мотив вражды к социальной группе, не признав таковой сторонников Путина.

Сотрудник полиции, приехавший на место акции, заявил в суде, что чучело Путина "дискредитирует власть". Полицейский якобы получил моральную травму, у него поднялось давление. Видеозапись акции он увидел и в СМИ, в том числе украинских. Руководитель прокремлевского "Национально-освободительного движения" (НОД) Перми, который обратился в МВД по поводу акции с куклой Путина, заявил, что у него "после просмотра упало настроение, наступила апатия".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

NEWSRU.com

Sharing Options

8

Source

NEWSRU.com

Tags

YouTube Владимира Путина Интер
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью