В Пермском крае подросток напал на учительницу с ножом

В городе Березники Пермского края ученик 10 класса лицея №1 напал с ножом на учительницу. Женщина получила ранение в область шеи, она госпитализирована. На вертолете ее отправили в Пермь. Других пострадавших после нападения нет. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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Как сообщили Би-би-си в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, у пострадавшей стабильное состояние средней тяжести. Там добавили, что "на данный момент образовательный процесс остановлен". В лицее работают следователи, а с детьми беседуют психологи.

Как пишет Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанес учительнице два ножевых ранения в шею. "Врачи говорят, что жизни учительницы физики, 74-летней Людмилы Ишменевой, сейчас ничего не угрожает", — пишет Life Shot.

Как пишет Baza, учительница якобы могла занижать школьнику оценки, поэтому "сегодня он взял нож и пошел мстить".

Нападавшего ученика 10 класса обезвредил охранник ЧОПа, присутствовавший в школе. Его позвали сами учащиеся. Как следует из видео, доступного в сети, вызванные чоповцем росгвардиейцы надели на школьника наручники и увезли в легковом автомобиле.

В последние годы в России участились случаи школьного насилия с применением оружия. 11 мая в казанскую школу школу-гимназию №175 с дробовиком пришел ее бывший ученик Ильназ Галявиев. Он устроил стрельбу, в которой погибло девять человек — двое учителей и семь учеников, и пострадал 21 человек.

Сначала стрелок установил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами у начального класса, но от взрыва никто не пострадал. Но после этого он произвел 17 выстрелов.

За несколько дней до нападения Галявиев завел канал в телеграме, в котором сообщил, что несколько месяцев назад "осознал себя богом" и что всегда "всех ненавидел". Аналогичные заявления он сделал во время допроса после своего задержания. Он задержан по обвинению в убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

После произошедшего Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий выдавать лицензию на оружие людям с двумя и более судимостями.

В октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. После этого он выстрелил в себя. Погиб 21 человек, включая нападавшего, около 50 оказались в больницах.

Возле тела нападавшего было обнаружено помповое ружье. Росляков, как и Галявиев, получил разрешение на оружие на законных основаниях. Сначала Следственный комитет возбудил дело по статье "террористический акт", но затем переквалифицировал его на убийство.