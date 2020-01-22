В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина

В Петербурге госпитализировали первого вероятного заболевшего новым коронавирусом. У него высокая температура, медики экстренно отправили его в больницу

В петербургском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира рейса из Шанхая с подозрением на новый коронавирус. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на властей города.

Это гражданин России, пишет Telegram-канал Mash. Информацию подтвердил Telegram-канал Baza.

Канал утверждает, что заболевший — 23-летний россиянин Арман К. В Петербург он прилетел из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. У него при осмотре зафиксировали температуру 38 градусов. На фотографиях, которые опубликовал Mash, видно, как у выхода из Пулково стоит машина скорой помощи и человек в костюме биологической защиты. Вероятного больного транспортируют в специальном медицинском боксе.

О первом возможном случае появления коронавируса 2019-nCoV в России стало известно ранее 22 января. Недомогание диагностировали у китайского туриста, прибывшего в Хабаровск из Китая. Издание «Сибирь. Реалии» писало, что Медики заподозрили у него опасное заболевание, однако позднее Роспотребнадзор опроверг эту информацию. В ведомстве уточнили, что пассажирка рейса, прибывшего из Харбина, нашли обычный сезонный грипп.

Из-за угрозы попадания вируса в Россию, Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России. В аэропортах проводят дистанционное измерение температуры и анкетирование.