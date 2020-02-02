В Петербурге на митинг из-за обрушившегося СКК вышли 600 человек

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 февраля, прошел согласованный митинг в память об обрушившемся спортивно-концертном комплексе "Петербургский" (СКК). В сквере у перекрестка улицы Бассейной и проспекта Гагарина собрались, по данным корреспондента "Коммерсанта", около 600 человек. Огражденная территория митинге была полностью заполнена людьми, передает журналист "Фонтанки".

Акция сначала была запланирована под лозунгом "За сохранение СКК", но после того, как 31 января крыша комплекса обрушилась, люди решили выйти за сохранение сквера около комплекса, где, по их мнению, могут появиться парковки и коммерческие здания. Кроме того, митингующие потребовали наказать виновных в том, что при обрушении погиб рабочий, а также отменить существующий план реконструкции СКК и принять новый.

Задержана одна из организаторов митинга в Петербурге

Незадолго до начала митинга полиция задержала одного из его организаторов, активистку Ларису Лопаткину. "Меня забрали за то, что я написала на заборе, который ограждает СКК: "Не простим вандалов", слово "и убийц" дописать не успела. Они меня схватили и потащили. Они спросили, зачем я порчу имущество, а то, что они разрушили огромное прекрасное здание, это, конечно, ерунда", - рассказала Лопаткина порталу "МБХ Медиа".

Петербуржские власти решили демонтировать СКК для возведения новой арены к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. 31 января 2020 года во время демонтажа комплекса обрушилась крыша и часть здания, в результате погиб рабочий.