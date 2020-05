В Петербурге закрасили граффити, созданное к 80-летию Иосифа Бродского

View this post on Instagram

Граффити-портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи как раз во время нашего прямого эфира. Пока шла премьера песни Басты мы заметили с балкона Полутора комнат, что кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея

