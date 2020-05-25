В Петербурге закрасили граффити, созданное к 80-летию Иосифа Бродского

Граффити с Иосифом Бродским, появившееся на улице Пестеля в Петербурге в день 80-летия поэта, закрасили, сообщает "Фонтанка".

Портрет появился 24 мая — в день 80-летия Бродского — напротив дома Мурузи, где жил поэт и где находится его музей. На следующий день, 25 мая, на месте изображения появилось белое пятно.

Закрасить граффити поручила завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.

"Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити", — сказала она.