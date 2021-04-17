В Питере ФСБ задержала украинского консула "за получение закрытой информации"
Foto: Sputnik/Scanpix

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Операция по задержанию дипломата прошла в Санкт-Петербурге 16 апреля. Консула якобы "задержали с поличным, когда он встречался с гражданином России, пытаясь получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

Уточняется, что речь идет о консуле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке. "Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — утверждается в сообщении.

В ФСБ сообщили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Александр Сосонюк работает в России на протяжении многих лет, он был указан в числе сотрудников еще в 2012 году.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

5

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур