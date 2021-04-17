В Питере ФСБ задержала украинского консула "за получение закрытой информации"

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Операция по задержанию дипломата прошла в Санкт-Петербурге 16 апреля. Консула якобы "задержали с поличным, когда он встречался с гражданином России, пытаясь получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

Уточняется, что речь идет о консуле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке. "Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", — утверждается в сообщении.

В ФСБ сообщили, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Александр Сосонюк работает в России на протяжении многих лет, он был указан в числе сотрудников еще в 2012 году.