В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Foto: stock.xchng

По версии Генпрокуратуры, подозреваемый действовал в интересах России, осуществляя свою деятельность на территории Польши, Европейского Союза и других стран. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Польше задержали мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте польской Генпрокуратуры.

Сотрудники спецслужб арестовали Януша Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) 31 мая в Варшаве. Ему предъявили обвинение по статье о шпионаже. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал его на три месяца.

По месту жительства подозреваемого и в офисах связанных с ним лиц провели обыски. В результате правоохранительные органы обнаружили большое количество носителей информации и денежные средства на сумму более 300 тыс. злотых ($81 тыс.).

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу России, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, деятельность подозреваемого в Польше, Европейском Союзе и других странах, была частью "российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене".

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