Польские спецслужбы и полиция арестовали двоих граждан РФ, распространявших "пропагандистские материалы" ЧВК "Вагнер" в Варшаве и Кракове. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

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"Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией выявило и задержало двоих россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнер в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы", — заявил Каминьский.

Имена задержанных и подробности предъявленных им обвинений не раскрываются. Каминьский пообещал сообщить эту информацию позднее.

Как сообщает телеканал "Дождь", 10 августа депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух рассказал, что в городе начали расклеивать стикеры с QR-кодом, ведущим на сайт под названием "Группа Вагнера". На нем опубликованы номер колл-центра, как утверждается, для вербовки, и требования к потенциальным наемникам. Позднее аналогичные стикеры появились и в Варшаве.

По подсчетам "Новой газеты. Европа", за последние месяцы польские власти задержали уже 18 человек по подозрению в шпионаже в пользу России, среди них граждане РФ, Беларуси и Украины. Большинству обвиняемых вменяют наблюдение за военными и инфраструктурными объектами в Польше с целью передачи собранной информации российским спецслужбам.