В Польше и Турции возобновилось внутреннее авиасообщение

Польская авиакомпания Lot возобновила внутренние рейсы после продолжавшейся два с половиной месяца паузы. Первый рейс был совершен утром понедельника из Варшавы в Щецин.
Авиаперелеты возобновляются при соблюдении строгих гигиенических правил. Всем пассажирам измеряют температуру, на борту действует обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Каждое второе место остается незанятым. Внутрипольские рейсы связывают столицу с шестью городами страны, а также балтийский Гданьск с Краковом. Международные рейсы Lot планирует возобновить 14 июня.
В тот же день внутренние рейсы возобновила и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. На борту самолета, совершившего рейс из Стамбула в Анкару, присутствовал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, опубликовавший в Twitter фотографии из салона. Для посадки на борт пассажирам необходимо установить официальное турецкое приложение для смартфонов по борьбе с коронавирусом.
Yeni normal dönemin ilk uçuşunu İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştiriyoruz. İlk sertifikayı verdiğimiz İstanbul Havalimanımız başta olmak üzere faaliyetlerine başlayan tüm havalimanı personelimize başarılar, yolcularımıza ve uçuş ekibimize de iyi yolculuklar diliyorum. ✈️ pic.twitter.com/HDV1grQMwu— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) June 1, 2020