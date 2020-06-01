В Польше и Турции возобновилось внутреннее авиасообщение

Польская авиакомпания Lot возобновила внутренние рейсы после продолжавшейся два с половиной месяца паузы. Первый рейс был совершен утром понедельника из Варшавы в Щецин.

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Авиаперелеты возобновляются при соблюдении строгих гигиенических правил. Всем пассажирам измеряют температуру, на борту действует обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Каждое второе место остается незанятым. Внутрипольские рейсы связывают столицу с шестью городами страны, а также балтийский Гданьск с Краковом. Международные рейсы Lot планирует возобновить 14 июня.

В тот же день внутренние рейсы возобновила и турецкая авиакомпания Turkish Airlines. На борту самолета, совершившего рейс из Стамбула в Анкару, присутствовал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, опубликовавший в Twitter фотографии из салона. Для посадки на борт пассажирам необходимо установить официальное турецкое приложение для смартфонов по борьбе с коронавирусом.