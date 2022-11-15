В Польше на границе с Украиной упали две ракеты: погибли два человека

В связи с инцидентом близ украинской границы премьер-министр Польши Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне, сообщают польские СМИ. По данным США, на территорию Польши прилетели две ракеты РФ.

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В польском селе Пшеводов в 5 км от границы с Украиной произошел взрыв, погибли два человека. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщают польские СМИ. В связи с кризисной ситуацией премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне, сообщает Польское радио и ряд других польских СМИ.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022



Высокопоставленный представитель разведслужбы США сообщил агентству AP, что на территорию члена НАТО Польши прилетели две российские ракеты, убив двух человек. В свою очередь представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что пока не может подтвердить эту информацию, но руководство страны провело экстренное совещание в связи с "кризисной ситуацией".



BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022



На место происшествия выехал глава Люблинского воеводства Лех Справка. Причины инцидента на данный момент неясны, заявил представитель Государственной пожарной службы в Хребешуве Марцин Лебедович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты. "Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше…Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты", — написал он в Telegram.

В тот же день Россия нанесла массированные ракетные удары по многим регионам Украины.