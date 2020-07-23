В Полтаве мужчина взял заложника и поехал в Киев. Потом освободил его и убежал в лес

В украинской Полтаве 32-летний ранее судимый местный житель взял в заложники полицейского и уехал в автомобилие в направлении Киева. Через некоторое время злоумышленник посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесу. Заложник не пострадал. Это уже второй случай захвата заложников в стране за последние дни, но не такой драматический, как в Луцке.

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Как развивались события

"23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он удерживал сотрудника полиции", — написал в "Фейсбуке" замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области полковника Виталия Шияна, после этого потребовал автомобиль и направился на нем в сторону выезда из города, сообщает агентство УНИАН. Полицейские дали им служебный автомобиль "Богдан".

Представитель полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил агентству, что мужчина хочет избежать уголовной ответственности.

"Он просит отпустить его. Его задерживали за угон автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали", — сказал Гришин. Он добавил, что машина, в которой находится этот человек и заложник, направляется в сторону Киева.

Телеканал "Прямой" со ссылкой на представителя областной полиции также сообщает, что удерживающий заложника может двигаться в направлении столицы. О движении автомобиля в Киев написал в "Фейбсуке" и губернатор Олег Синегубов.

Мужчиной, взявшим в заложники полицейского и угрожавшим взорвать гранату в Полтаве, оказался 32-летний ранее судимый местный житель. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на еще одного представителя полиции Полтавской области Полину Ларину.

Позже Геращенко назвал имя захватившего в заложники полицейского в "Фейсбуке", уточнив, что он 1988 года рождения, и выложил фото.

Замминистра также сообщил, что Романа Скрипника судили в 2007 году за мелкую кражу, в 2008 году — за кражу и мошенничество, а в 2014 году — по статье о производстве или хранении наркотиков. Все три раза его приговаривали к ограничению свободы.

Издание "Полтавщина" сообщает, что в последнее время мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

В ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился, гранату взял с собой и выехал на автомобиле за пределы Полтавы. Его сопровождают полицейские автомобили, пишет "Украинская правда".

Чуть позже Скрипник остановил машину и скрылся в лесу. Заложника освободили. Он невредим.

21 июля в Луцке, городе на западе Украины, 44-летний ранее судимый Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров в рейсовом автобусе.

Освободить заложников удалось после многочасовых переговоров и после того, как президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в "Фейсбуке" видеообращение, а в комментарии разместил скриншоты с требованиями Кривоша.

Среди них оказалось требование, чтобы он зачитал следующий текст: "Фильм "Земляне", 2005-го года". Этот текст и произнес Зеленский. Он сказал: "Фильм "Земляне", смотреть всем". Вскоре глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об освобождении трех заложников, а затем были освобождены остальные. Кривоша задержали.