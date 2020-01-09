В посольстве России подтвердили, что президент Эстонии вернула крымское вино

Посольство России в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула крымское вино, отправленное ей в подарок на 50-летие. Об этом со ссылкой на РИА "Новости" сообщает gazeta.ru.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter, что эстонский лидер приняла шоколад и цветы, но отказалась от бутылки "Крымского".

"Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев", — сказали в дипведомстве.

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в городе Тарту.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.