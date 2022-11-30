В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Бомбу прислали по почте

В результате взрыва в посольстве Украины в Мадриде пострадал один человек — сотрудник посольства, сообщает испанская полиция.

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Инцидент произошел примерно в час дня по местному времени.

По словам очевидцев, в момент взрыва в руках пострадавшего было почтовое отправление. Он получил легкие повреждения и был доставлен в больницу.

По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришло почтовое отправление, которое во время осмотра взорвалось в руках коменданта. "Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", — написал Николенко в "Фейсбуке". Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.

"В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте — это впервые", — сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.

Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал о подробностях инцидента. В комментарии украинским СМИ Погорельцев сказал, что взорвалось не письмо, как сообщали ранее, а бандероль, находившаяся в большом пакете, который был адресован послу.

По словам Погорельцева, пакет не был похож на диппочту, был без обратного адреса и вызвал подозрения у одной и секретарей посольства, которая передала пакет коменданту. "В пакете оказалась коробка, поэтому у коменданта появились подозрения, и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой "почтой" во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв", — рассказал Сергей Погорельцев.

"Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", — добавил посол.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Министр также заявил, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить из ежедневную работу по противостоянию российской агрессии.

На месте взрыва работают следователи, кинологи и сотрудники спецслужб.

О версиях произошедшего пока не сообщается, но известно, что район, где находится посольство, оцеплен, и полиция действует по протоколу антитеррористической операции.