В Приднестровье обстреляли из гранатомета здание местного МГБ

Неизвестные произвели несколько выстрелов по зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе. Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, по предварительным данным, стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

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"В понедельник около 17.00 по местному времени в здании министерства госбезопасности ПМР, расположенном на перекрестке улиц Манойлова и Карла Маркса, прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ", — сообщает пресс-служба.

По информации местных СМИ, у здания МГБ нашли ручной гранатомет, из которого могли быть совершены выстрелы. Из здания валит дым, выбиты окна.

После взрывов в здании МГБ в Тирасполе (Приднестровье) выбиты стекла и двери. Специалисты осматривают оружие , из которого было обстрелено МГБ в Тирасполе. Это довольно редкая РШГ 2, которая, например, стоит на вооружении частей ГРУ. https://t.co/xmYIaotOxx pic.twitter.com/KfSZtEt1mL — MaDel' (@Mark__Del) April 25, 2022

Сведений о пострадавших пока нет. Понедельник в Приднестровье — выходной день.

Как сообщают в МВД, прилегающая территория оцеплена, работают саперы, пожарные, оперативно-следственная группа, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб.

Три дня назад, 22 апреля, замкомандующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев неожиданно рассказал о новых целях вторжения в Украину.

Он заявил, что наряду с занятием южной Украины, в ходе второй фазы спецоперации российская армия намерена обеспечить себе выход в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

"Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", — заявил генерал.

Неясно, отражают ли слова Миннекаева официальную позицию Москвы или являются его личной точкой зрения. Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление генерала.

Представители российского министерства обороны сообщили корреспонденту Би-би-си, что они изучают комментарии генерала, которые, если они подтвердятся, дадут первое представление о потенциальных планах России на ближайшие недели.

Российское командование признало, что цель второй фазы войны — не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины, "империализм как он есть", заявило министерство обороны Украины в "Твиттере".