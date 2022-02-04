В рамках визита Путина в Китай "Газпром" и Роснефть" подписали крупные контракты с КНР

В ходе визита Владимира Путина в Китай "Роснефть" и "Газпром" заключили соглашения о дополнительных поставках энергоресурсов с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPS).

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Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 4 февраля, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, совместив это с посещением церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Встреча лидеров РФ и Китая стала первой за более чем два года. До нее они в последний раз виделись в ноябре 2019 года на саммите БРИКС в Бразилии.

Что обсуждалось на встрече лидеров РФ и КНР

Как сообщил журналистам 4 февраля на брифинге в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили весь спектр двусторонних отношений и международного сотрудничества. Президент РФ также изложил председателю КНР линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности.

По словам главы МИД РФ, в ходе обсуждения сторонами международной проблематики лидеры двух стран уделили внимание растущей напряженности в отношениях Запада с Москвой и Пекином. Как отметил Лавров, китайский лидер подтвердил поддержку линии РФ в переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО.

Договоры о поставках нефти и газа из России в Китай

В рамках визита Владимира Путина в Китай "Роснефть" и "Газпром" подписали соглашения о дополнительных поставках энергоресурсов с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPS). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Контракт "Роснефти" предполагает поставку 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая через территорию Казахстана в течение 10 лет. "Роснефть" и CNPS также намечают в будущем сотрудничество в сфере низкоуглеродного развития — в том числе, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности.

"Газпром" подписал CNPS долгосрочный контракт на поставку 10 млрд кубометров газа по так называемому "дальневосточному маршруту". Согласно сведениям, предоставленным журналистам пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, данный договор будет действовать 25 лет.

Итоговое совместное заявление

По итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай сделали совместное заявление. В нем, в частности, говорится, что стороны выступают "против дальнейшего расширения НАТО" и призывают Североатлантический альянс "отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов".