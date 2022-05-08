В Рейкьявике три новые улицы назовут в честь стран Балтии

Мэрия столицы Исландии Рейкьявика решила назвать три новые улицы в честь Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила на этой неделе исландская газета "Morgunblaðið".

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Улицы в честь стран Балтии будут находиться в новом районе, который планируется построить на востоке Рейкьявика.

Исландия была первой страной, которая в 1991 году признала независимость стран Балтии.

В мэрии Рейкьявика отметили, что во всех столицах стран Балтии есть улицы и площади, названные в честь Исландии, и Рейкьявик хочет ответить дружественным шагом.