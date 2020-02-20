В результате авиаудара в Идлибе погибли турецкие военные

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции в четверг, 20 февраля, начали военную операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Наступление в районе удерживаемого сирийской армией населенного пункта Нейраб (в 10 км к юго-востоку от города Идлиб) проводилось, по данным российской стороны, при поддержке турецкой артиллерии.

"Российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии", - указали в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС). "После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен", - сообщили далее в ЦПВС, указав, что ранения получили четыре сирийских военных.

Между тем по данным источников Минобороны Турции в Идлибе, речь шла о существенных потерях сирийской армии: были "ликвидированы свыше 50" военнослужащих. "Уничтожены пять танков, два бронетранспортера, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка", - цитировало сообщение оборонного ведомства агентство Anadolu.

Авиаудар по позициям Турции в Идлибе

Позднее по позициям вооруженных сил Турции в Идлибе был нанесен авиаудар. Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, в результате погибли двое турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. В оборонном ведомстве при этом не уточнили, авиация какой страны стояла за воздушным ударом. Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в частности, возложил ответственность за атаки на ВВС Сирии.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что наступление на позиции сирийской армии удалось отразить при поддержке российской авиации. "Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки", - заявили в ЦПВС. В результате налета СУ-24 ВКС России был уничтожен один танк, шесть бронетранспортеров и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением, указали в российском оборонном ведомстве.

Турция просит США развернуть ПЗРК

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил мнение, что действия Турции, начавшей в военную операцию в сирийском Идлибе, является нарушением договоренностей по сирийскому урегулированию, достигнутых в Сочи и Астане.

Между тем, как передало агентство Bloomberg, Турция обратилась к США с просьбой развернуть две батареи противоракетных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Patriot на юге страны, чтобы сдерживать "российские атаки в Идлибе".

Наступление против формирований в Идлибе

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. С самого начала конфликта в Сирии Анкара поддерживала сирийских повстанцев. В 2015 году Россия выступила на стороне президента Башара Асада. В результате правительственным войскам удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. Сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе, остающемся последним оплотом оппозиционных Дамаску сил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля ультимативно потребовал от Дамаска до конца февраля отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил Эрдоган.