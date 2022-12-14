В РФ обсуждают законопроект о пожизненном сроке за диверсии
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Российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии. "Согласно законопроекту, за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Такое же наказание в случае окончательного принятия законопроекта предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии", — говорится в сообщении, выложенном на сайте нижней палаты российского парламента в среду, 14 декабря.

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Пожизненное заключение также предусмотрено за создание диверсионного сообщества. За участие нем будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за "пособничество в совершении диверсии" — от 10 до 20 лет.

Госдума также приняла в первом чтении поправки к закону об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым предлагается блокировать счета граждан и организаций, признанных по суду причастными к диверсионной деятельности или ее финансировании. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блок законопроектов, направленных "на защиту России и граждан от террористической и диверсионной угроз" принципиально важным шагом на фоне войны против Украины и приема беженцев.

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