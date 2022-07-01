В РФ сняли "все" Covid-ограничения. Касается ли это свободного пересечения границы с ЕС — не уточняется

Роспотребнадзор разрешил россиянам не носить маски, а барам и ресторанам теперь можно работать по ночам. Про ограничения на туристические поездки в Европу ведомство не сообщило, хотя Эстония, Финляндия и другие страны уже открыли въезд для путешественников из РФ.

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С 1 июля в России отменяют ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса Covid-19, в том числе масочный режим. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", — говорится в сообщении ведомства. "Интерфакс" уточняет, что снятие ограничений также касается массовых мероприятий.

Роспотребнадзор объяснил, что "интенсивность эпидемического процесса по коронавирусу" в России сейчас находится на минимальном уровне с начала пандемии. При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки могут вернуть действовавшие ранее ограничения.

В заявлении Роспотребнадзора не приведен полный список антиковидных мер, которые перестают действовать с 1 июля. В частности, ведомство не упоминает ограничения по выезду граждан за рубеж — россияне не могут покинуть страну на автомобиле, поезде или автобусе с туристическими целями. Эту меру ранее отменили для границ с Беларусью, Казахстаном, Монголией и Грузией, но она все еще действует на погранпунктах с Латвией и другими странами ЕС. При этом Эстония и Финляндия уже отменили любые ограничения для туристов из РФ.

Издание "Бумага" обратилось за комментарием к управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. "Данный вопрос — к правительству РФ", — коротко ответили представители ведомства. В российском правительстве об открытии сухопутных границ пока что не сообщали.