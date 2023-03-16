В РФ военного, публично признавшегося в убийстве мирного украинца, приговорили к 5,5 годам условно за "фейки" об армии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российского военнослужащего Даниила Фролкина, который летом 2022 года признался в видеоинтервью, что участвовал в расстреле мирных жителей Украины, приговорили к 5,5 годам условно по обвинению в распространении "фейков" об армии РФ. Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на журналистку, присутствовавшую при вынесении приговора.

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Решение по делу Фролкина в четверг, 16 марта, принял Хабаровский гарнизонный военный суд. Помимо условного лишения свободы судья запретил мужчине занимать должности в органах государственной власти РФ в течение двух лет. Накануне прокурор запрашивал для военного наказание в виде шести лет колонии.

Присутствовавший на заседании Фролкин после вынесения приговора покинул зал суда, отказавшись давать комментарии журналистам.

В августе 2022 года "Важные истории" опубликовали расследование о военных преступлениях, которые российские военные совершили во время оккупации села Андреевка в Киевской области. Одним из героев публикации был Фролкин, который по видеосвязи рассказал журналистке Екатерине Фоминой, как убил мирного жителя. Мужчина также назвал имена российских офицеров, отдававших приказы расстреливать гражданских лиц и заниматься мародерством. После выхода расследования с изданием связались сослуживцы Фролкина, подтвердившие его рассказ.

После возвращения из Украины Фролкин уволился из армии, но затем вернулся на службу. О том, что против него возбудили дело о "фейках", стало известно в декабре прошлого года. По версии следствия, военнослужащий распространял "недостоверную" информацию в составе организованной группы из корыстных побуждений.

В Украине Фролкина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, ему грозит пожизненный срок.

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