В Риге и других городах мира - акции за освобождение Навального и политзаключенных

В 35 городах мира проходят акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который два года назад был арестован по возвращении в Россию. В частности, митинга прошли в Риге, Берлине, Риге, Тбилиси, Таллине, Вильнюсе, Батуми, Ереване, Вильнюсе, Австралии.

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Глобальная акция "Свободу Навальному и всем политзаключенным", организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более 50 городов мира и проводится на протяжении двух дней (21-22 января).

Среди требований кампании #FreeNavalny — "остановка войны" и "освобождение всех политзаключенных, включая Навального", а также введение западных санкций в отношении фигурантов "Списка 6000" — или "Списка коррупционеров и разжигателей войны", как он назван на сайте сформировавшего его Anti-Corruption Foundation сторонников Навального. Инициаторы кампании #FreeNavalny не призывают к уличным акциям в России, поскольку проживающие там люди находятся под жестким давлением.

Акция "Свободу Навальному и всем политзаключенным" направлена против политических репрессий и приурочена к годовщине ареста Алексея Навального. Два года назад, 17 января 2021-го, российский политик вернулся в Москву и был арестован в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Навальный был осужден на девять лет и теперь отбывает срок в колонии.

В субботу в Риге в акции у российского посольства приняли участие несколько десятков человек.

В Таллине на митинг около посольства РФ за освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных России и Беларуси собрались около 200 человек, сообщает эстонский портал Delfi.

Организаторами мероприятия в Эстонии были Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn. С речью выступил сотрудник штаба Навального Сергей Ширяев. На митинге скандировали: "Россия будет свободной!", "Свободу политзаключенным!", "Путина — в Гаагу!", "Путин — террорист номер один".

Главные требования, которые прозвучали в ходе акции в Таллине: завершение войны в Украине и признание поражения путинского режима; освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных. По словам организаторов мероприятия в Таллине, глобальная акция демонстрирует солидарность со всеми, кто пострадал за честную и антивоенную позицию.

В Берлине десятки участников акции перед Бранденбургскими воротами скандировали лозунги "Навальному — свободу", "Путина — в тюрьму", "Чемодан-вокзал-Гаага", "Слава Украине". В Тбилиси участники мероприятия держали антивоенные плакаты, а на место акции также пришли ее противники.

А вот в столице Киргизстана Бишкеке правоохранители запретили проводить массовое мероприятие, сообщает Deutsche Welle.

Алексей Навальный находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области РФ. В феврале 2021 года суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией. 20 октября 2022 года стало известно, что против Навального возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального уже десять раз отправляли в штрафной изолятор. 9 января адвокат Вадим Кобзев сообщил, что политик находится в ШИЗО "с температурой, лихорадкой и кашлем".