В Роскомнадзоре предложили признать экстремизмом ЛГБТ+, радикальный феминизм и чайлдфри
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлдфри. Об этом он заявил на координационном заседании Родительской палаты в среду, сообщает ТАСС.

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"Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали — всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм [..], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее", — заявил Цыганов.

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