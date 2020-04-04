В России 582 новых случая коронавируса, девять человек умерли

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса в 32 регионах и девять смертей, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 434. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 4731 человек, из них 3357 в столице. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

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В Москве за сутки скончались семь пациентов, уточняется на сайте департамента здравоохранения Москвы. К четырем умершим, о которых стало известно в пятницу вечером, прибавились еще три человека в возрасте от 53 до 80 лет, говорится в сообщении. "Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний -хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония", — отметили в депздраве.

Среди новых заболевших 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человек — от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причем 15 из них — старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 14 детей, сообщили в оперштабе.

255 пациентов с COVID-19 лечатся в московской городской клинической больнице N15 имени Филатова, сообщил в Facebook главврач больницы Валерий Вечорко. В больнице N40 в Коммунарке коронавирус подтвержден у 162 пациентов, шестеро находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил на своей странице главврач больницы Денис Проценко. У него ранее тоже был выявлен коронавирус.

В Московской области отмечено 49 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 15, в Брянской области — 12, в Ивановской — 10. В Рязанской и Ленинградской областях — по 6 новых случаев, в Костромской — 5, в Бурятии — 4. В Орловской области, Коми, Чечне, Кировской, Челябинской, Амурской областях и Алтайском крае по три новых случая заражения.

По два новых заболевших выявлено в Воронежской, Тульской, Ярославской областях и Адыгее. В Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии — по одному новому случаю заражения.