В России арестован первый фигурант уголовного дела о "военных фейках"

Суд в Москве арестовал мужчину, против которого завели уголовное дело о распространении "фейков" о действиях российских вооруженных сил. Это не первое дело по новой статье, вступившей в силу вскоре после вторжения в Украину, но первый случай, когда человека отправили за решетку. Тем временем Госдума расширила сферу применения уголовного наказание за "фейки" о действиях властей России.

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Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по пп. "а", "б" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ) против Сергея Клокова. Пресненский суд Москвы по ходатайству следователя заключил его под стражу на два месяца еще на прошлой неделе, 18 марта. Известно об этом стало только сейчас. Первым об аресте сообщил проект "Сетевые свободы".

Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии, она вступила в силу 4 марта. Российский парламент экстренно одобрил поправки в УК после начала российского вторжения в Украину и массовой блокировки СМИ, освещающих войну России против Украины.

Клоков — техник запасного пункта управления московского главка МВД, сообщили РИА Новости в суде. Предъявленный Клокову пункт "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ описывает действия, совершенные "с использованием своего служебного положения", "б" — "группой лиц или организованной группой", "д" — "по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы".

В суде не уточнили, как сотрудник МВД мог использовать, по версии следствия, свое служебное положение. Другие детали дела также пока неизвестны.

Адвокат Даниил Берман обжаловал решение суда. По его словам, в Москве это "первый и единственный арест" по ст. 207.3 УК РФ.

На прошлой неделе стало известно о первых трех уголовных делах, возбужденных по статье о "военных фейках".

Другие дела

16 марта, то есть за два дня до ареста Клокова, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что дела завели на известного блогера Веронику Белоцерковскую (Belonika) и двух жителей Томской области. Белоцерковскую объявили в розыск, поскольку она живет во Франции, а для двух других выбрали относительно мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Белоцерковская публиковала в "Инстаграме" (признан в России экстремистским и запрещен) посты, в которых, по утверждению СКР, "содержались заведомо ложные сведения" об использовании российской армии "для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей".

63-летняя жительница закрытого города Северск в Томской области Марина Новикова вела телеграм-канал. Следствие утверждает, что она размещала информацию, которую "якобы получила от очевидцев с мест происходящих событий". Житель Томска, чья фамилия не называется, "разместил сообщения, содержащие заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий", говорилось в пресс-релизе СКР.

Накануне, 21 марта, СКР объявил о возбуждении уголовного дела против известного украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, в том числе по п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о "военных фейках".

Правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале напоминает о еще двух делах — против кемеровского журналиста Андрея Новашова и сотрудника МЧС в аннексированном Крыму. Об избрании им меры пресечения пока сообщений не было.

Новашов — корреспондент проекта "Сибирь.Реалии" (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). "Сетевые свободы" накануне утверждали, что следователь предложил журналисту "извиниться перед лицом вооруженных сил", но тот отказался. По данным проекта, СКР усмотрел состав новой уголовной статьи о фейках в репосте во "ВКонтакте" статьи журналистки Виктории Ивлевой "Мариуполь.Блокада".

О крымском сотруднике МЧС в понедельник писал телеграм-канал Baza. Издание утверждает, что причиной задержания спасателя стало то, что тот якобы "ходил по квартирам" и говорил, что "США уже направили ракеты и самолеты" в направлении Крыма.

Новое наказание

Тем временем Госдума во вторник одобрила поправки в ту же статью 207.3 УК РФ об ответственности за "фейки" о работе госорганов России за рубежом. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах.

Как и в случае с "военными фейками", предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, если речь идет о деянии с использованием служебного положения, группой лиц, "с искусственным созданием доказательств обвинения" или "из корыстных побуждений", а также "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды".

15 лет колонии предусмотрено в том случае, если эти деяния повлекли тяжкие последствия.

Поправки также вносятся в статью 280.3 УК РФ — наказание предусматривается за "публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ".

Как и в случае с военными, за такие же "публичные действия" вводятся и штрафы — в ст. 20.3.3 КоАП. Протоколы по этой статье в последние недели были составлены на десятки граждан России.

Поправки вошли в законопроекты, предусматривающие ответственность за повреждение лесных насаждений.

чтобы быстрее принять новый вид уголовки за "фейки", депутаты впихнули его в виде поправок ко второму чтению в законопроект о наказании за вырубку лесов 🤡🤡🤡🌲🌲🌲 pic.twitter.com/i6sbZKIWQe — Farida Rustamova (@faridaily_) March 22, 2022

"Меньшинство есть меньшинство"

Волна антивоенных акций в России заметна спала к этим выходным. Повторное административное нарушение грозит уголовным делом. Многие противники войны уехали из России. Президент Владимир Путин на прошлой неделе в связи с этим заговорил о "пятой колонне" и "самоочищении общества".

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на прошлой неделе также рассуждавший о "предателях", во вторник смягчил риторику.

"Их мало, таких граждан, — сказал он. — Свыше 75% граждан поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт". На уточняющий вопрос о том, что мнение 25% граждан, то есть нескольких десятков миллионов человек, Кремлю может быть безразлично, Песков ответил: "Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство".