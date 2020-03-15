В России боевой вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Боевой вертолет министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в российском городе Чите. Люди не погибли и не пострадал, сам дом лишь слегка поврежден, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в субботу, 14 марта, при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черёмушки" под Читой. Во время дежурной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил. Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на "громкий хлопок".

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, – там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон.