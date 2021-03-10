В России чиновники не будут нести ответственность за "ненамеренную" коррупцию

Госдума России в среду, 10 марта, приняла в первом чтении законопроект, позволяющий освобождать чиновников в отдельных случаях от ответственности за нарушения антикоррупционных запретов. Речь идет о случаях, когда "несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов", а также неисполнение обязанностей по противодействию коррупции, признается "следствием независящих от него обстоятельств", сообщается на сайте Госдумы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Таковыми считаются, в частности, обстоятельства, "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица" и такие "чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства", как, например, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.

Законопроект предусматривает, что причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений должна признать Комиссия по урегулированию конфликта интересов. При этом все ограничения и запреты должны быть соблюдены не позднее, чем через месяц со дня прекращения действия "независящих" обстоятельств.