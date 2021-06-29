В России — максимальный показатель суточный смертности от Covid-19 за все время пандемии

В России за минувшие сутки выявили 20 616 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на данные оперативного штаба.

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За сутки от коронавируса умерли 652 человека. Это максимальный показатель суточный смертности за все время пандемии.

Второй день подряд смертность от коронавируса превысила 600 человек, в Москве третий день подряд фиксируется больше 100 умерших от Covid-19.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве — 6 209, Московской области — 2 453, Санкт-Петербурге — 1374, Нижегородской области — 336, Брянской области — 318, Бурятии — 315, Крыму — 282, Воронежской области — 271, Свердловской области — 264.