В России на акциях в поддержку Навального задержано более 3400 человек
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В России в ходе массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального задержано более 3400 человек. По данным на утро воскресенья, 24 января, число задержанных составило 3435 человек, сообщил правозащитный портал ОВД-Инфо.

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Как пишет Deutsche Welle, в одной только Москве на акциях протеста было задержано 1360 человек, еще 523 были задержаны в Санкт-Петербурге. Всего задержания, по данным мониторингового издания, произведены в 120 городах России, а также в аннексированном Россией Крыму - в Симферополе и Севастополе. Большинству задержанных вменяются административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре.

Рекордное количество задержаний

Общее количество задержанных - рекордное за всю современную историю России. Предыдущий рекорд по задержаниям был установлен 12 июня 2017 года. Тогда по всей стране было задержано 1769 человек.

Между тем уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что все несовершеннолетние, задержанные 23 января на протестной акции в Москве, отпущены из отделений полиции после приезда их родителей. "Никто из задержанных детей не нуждался в медицинской помощи. Я также поговорила со всеми детьми", - добавила она.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в Москве 23 января были задержаны около 70 несовершеннолетних. В целом по России на акциях протеста было задержано около 300 подростков.

Массовые акции в поддержку Навального в России

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Оппозиционера обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали до 15 февраля.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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