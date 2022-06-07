В России объявили в розыск писателя Глуховского и оппозиционера Милова

Писатель Дмитрий Глуховский и оппозиционный политик Владимир Милов объявлены в федеральный розыск. О возбуждении против них уголовных дел не сообщалось. Они оба выступают против войны в Украине.

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Информация об объявлении их в розыск появилась в базе МВД. На карточку Глуховского обратила внимание "Медиазона".

В ней указано, что писатель находится в федеральном розыске по уголовному делу. О каком деле идет речь и какой в нем статус у Глуховского, не уточняется.

В карточке Милова также говорится, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса. Информация о деле и его статусе не приводится.

Глуховский — автор популярных серий романов "Метро" и "Текст", сценарист. Милов — соратник Алексея Навального и бывший председатель партии "Демократический выбор", в 2002 году недолго занимал должность заместителя министра энергетики России.

Глуховский и Милов находятся не в России. После начала российского вторжения в Украину они оба публично выступали против войны.

Милов заявил Би-би-си, что всегда был законопослушным гражданином, который соблюдал российские законы и платил налоги. "Просто времена такие — все убийцы и бандиты на свободе, а законопослушные люди в розыске", — заключил Милов.

Глуховский в своем телеграм-канале написал, что его обвиняют в дискредитации российских военных за пост в "Инстаграме". При этом он указал статью 207.3 УК РФ — это статья о распространении заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил.

Глуховский также подчеркнул, что готов повторить все, что сказано в его посте, ставшем поводом для возбуждения дела.

В Басманном суде заявили агентству РИА Новости, что 13 мая Глуховский был заочно арестован.

В марте этого года в российском законодательстве появились уголовные статьи о "фейках" о действиях российской армии (207.3 УК РФ) и о публичных действиях, направленных на дискредитацию военных (280.3 УК РФ).

Дела по статье 207.3 УК РФ были возбуждены в том числе против бывшего издателя "Медузы" Ильи Красильщика и журналиста Александра Невзорова, которые высказывались против войны в Украине.