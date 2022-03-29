В России операторам советуют отказаться от безлимитных тарифов

В условиях санкций нужно "найти баланс по поддержанию и развитию сетей", пояснили в Минцифры РФ. Некоторые операторы уже назвали предложение министерства рациональным.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифов на фоне масштабных западных санкций, введенных против РФ за российское вооруженное вторжение в Украину, сообщили российские СМИ в понедельник, 28 марта.

В рекомендации, разосланной Минцифры, говорится, что "в условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей", поэтому рекомендуется "исключить неограниченное потребление трафика" и, в частности, ввести ограничения на безлимитных тарифах и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях.

Представитель Минцифры РФ пояснил, что его ведомство принимает меры "для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг". В "Мегафоне" и Tele2 предложение Минцифры назвали "рациональным", не став уточнять, как именно они собираются ему следовать.

Сокращение объема трафика

Другой источник в одном из мобильных операторов России сообщил агентству РБК, что безлимитный интернет уберут из дорогих тарифов, а если трафик будет как-то аномально расти, то может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. При этом второй вариант собеседник РБК назвал маловероятным.

Ранее Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по IT, куда входят крупнейшие операторы связи, предупредила, что на фоне западных санкций резервов телеком-оборудования хватит лишь на полгода, после чего в работе сетей в России могут начаться сбои.