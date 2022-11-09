В России по делу о госизмене арестован Глеб Вердиян — самый юный обвиняемый по этой статье

В Москве арестован самый молодой из публично известных фигурантов дел о госизмене — 21-летний студент из Астрахани Глеб Вердиян, выяснила Би-би-си. О новом шпионском деле стало известно накануне, но его подробности не раскрывались. Вердияна арестовали еще 28 октября — сначала на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, а в день выхода из спецприемника задержали и отправили в СИЗО уже по статье о госизмене. Теперь Вердияну грозит до 20 лет лишения свободы. Рассказываем, что о нем известно.

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7 ноября Лефортовский районный суд зарегистрировал и удовлетворил ходатайство следствия об аресте Вердияна Г.К. по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), следует из карточки дела на сайте судов Москвы.

Как обнаружила Би-би-си, еще 28 октября другой московский райсуд — Солнцевский — зарегистрировал и в тот же день рассмотрел дело в отношении Вердияна Г.К. по статье 20.1 ч.2 КоАП "мелкое хулиганство" — о "неповиновении представителям власти" при нарушении общественного порядка, "выражающем явное неуважение к обществу".

В пресс-службах этих судов подтвердили Би-би-си, что фигурант обоих дел — человек с одним и тем же ФИО — Глеб Каренович Вердиян. Би-би-си нашла в соцсетях человека с такими же фамилией, именем и отчеством, родившегося в 2001 году. В Солнцевском суде ту же дату рождения подтвердили.

Там же сообщили, что 28 октября Глебу Вердияну был назначен административный арест на 10 суток. Этот срок истек 7 ноября. В этот же день Глеба Вердияна арестовал и отправил в СИЗО — уже по более тяжелой 275-й статье — Лефортовский суд.

Сотрудники ФСБ, которая ведет дела о госизмене, могли задержать Вердияна на выходе из спецприемника. Это обычная практика — например, оппозиционера Илью Яшина в июле сначала арестовали на 15 суток по той же статье о "неповиновении полиции" при проверке документов, а затем сразу отправили в СИЗО — уже по делу о фейках в отношении российской армии. Не исключено, что и административное дело Глеба Вердияна тоже было связано с проверкой документов, но в пресс-службе Солнцевского суда подробности дела раскрыть не смогли.

Что известно о Глебе Вердияне



Тот Глеб Вердиян, данные о котором удалось найти Би-би-си, учится на втором курсе Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ) — он поступил туда сразу после того, как летом 2021 года окончил колледж при том же университете. И в колледж, и в вуз его приняли на бюджетные отделения, следует из приказов АГАСУ.

В колледже Вердиян получил диплом архитектора, а в университете решил получить другую специальность — он учится на экономическом факультете АГАСУ, на кафедре "Экспертиза и управление недвижимостью", сказали Би-би-си его однокурсники.

Вердиян родился в Астрахани, еще школьником побеждал в конкурсах детского художественного творчества, а в пятом классе подарил посетившим его школу инспекторам ГИБДД свою картину. "Глеб имеет собственную выставку картин в фойе школы. Сотрудники были тронуты подарком талантливого школьника, эта картина обязательно украсит стены музея ГАИ-ГИБДД", — писали местные СМИ.

В колледже он выступал с докладом на молодежной конференции на тему "Проблемы безработицы среди молодежи".

Однокурсники Глеба утверждают, что им неизвестно о его аресте. По словам одного из студентов, попросившего об анонимности, последний раз Глеб был на парах "ближе к концу прошлого месяца [октября]". Собеседник Би-би-си назвал Вердияна ответственным, спокойным, добродушным и отзывчивым.

Другой знакомый Вердияна сказал, что не может связаться с Глебом — мобильный номер того недоступен. Би-би-си нашла страницу Вердияна во "ВКонтакте" — он последний раз заходил в соцсети именно 28 октября, когда его арестовал Солнцевский райсуд.

Мать Глеба отказалась комментировать арест сына. Отец Вердияна, судя по соцсетям, живет на юго-востоке Украины в городе Ясиноватая около Донецка. Би-би-си послала ему вопрос про сына и ожидает ответа.

В апреле в группе во "ВКонтакте" про оружие Вердиян под одним из видео про спецоперацию написал комментарий: "Вопрос владельцам травмата (пистолета) — есть смысл покупать и оформлять лицензию?". Ему никто не ответил.

Кого в России обвиняют в госизмене?



Вердиян стал фигурантом одного из многочисленных дел о госизмене — с началом войны ФСБ заводит их все чаще.

В начале октября уголовное дело о госизмене возбудили в отношении политика Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-"иноагентов"). Это уже третье уголовное дело Кара-Мурзы — в апреле его заключили в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Поводом стало выступление политика перед членами палаты представителей штата Аризона в США с критикой войны в Украине. В июле Кара-Мурза стал обвиняемым по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации".

В середине октября гражданина России Павла Пищулина арестовали в Москве по статье о сотрудничестве с иностранным государством или огранизацией, направленном против безопасности страны. Это стало первым публично известным случаем возбуждения дела по статье, добавленной в Уголовный кодекс летом этого года.

Летом еще несколько российских ученых стали фигурантами дел о госизмене. Так, в июне дело о госизмене было возбуждено в отношении заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета, научного сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Мужчину с терминальной стадией онкологического заболевания оперативники ФСБ забрали прямо из больницы и этапировали в СИЗО в Москве. Спустя несколько дней он умер.

Затем в июне задержали другого новосибирского ученого — по той же статье. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова отправили в СИЗО по подозрению в передаче Китаю сведений, связанных с гиперзвуком, которые относятся к гостайне.

В августе арестовали третьего новосибирского ученого — директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Александра Шиплюка. Незадолго до этого в институте прошли обыски, сообщало издание "Родные берега". Оно писало, что следственные действия были связаны с делом Маслова.

В 2020 году "Новая газета" писала, что в России за последние 20 лет уголовному преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых — чаще всего по ст. 275 УК "Госизмена", 283 УК "Разглашение гостайны" и 283.1 УК "Получение незаконного доступа к гостайне".

В июле 2020 года в России впервые за десятилетие фигурантом дела о госизмене стал журналист — спецкор "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, проработавший два месяца перед арестом советником главы Роскосмоса. 5 сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии. Журналист вину не признал и заявлял, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Би-би-си подробно писала об этом деле и о том, как ФСБ фактически сама доказала связь обвинений с публикациями Сафронова.