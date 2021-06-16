В России предлагают легализовать порно и сделать доступ через "Госуслуги"
Foto: PantherMedia/Scanpix

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предлагает сделать порно легальным, но доступ будет открыт только для совершеннолетних — а свой возраст нужно будет подтверждать через "Госуслуги".

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ГРЧЦ составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Порнографию предлагается разделить не незаконную и не запрещенную законом. Как бороться с незаконной, не указывается, а разрешенная будет только для совершеннолетних.

Подтверждать возраст можно будет через системы верификации, которые разработают порносайты, или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются, в частности, на сайте "Госуслуг".

Сейчас российский закон не запрещает частный просмотр любой порнографии. Однако изготовление и оборот порно запрещены, а сайт Pornhub и другие крупные порносайты заблокированы уже несколько лет.

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