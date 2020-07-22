В России приравняли отчуждение части страны к экстремизму

Российская Государственная дума приняла закон, согласно которому нарушения территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части ее территории, будут квалифицироваться как экстремистская деятельность.

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Документ принят в среду, 22 июля, в третьем, окончательном чтении. Соответствующие поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", подготовленные депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом, направлены на реализацию новых положений российской конституции, сообщает пресс-служба Госдумы.

Из-под действия закона выведены делимитация, демаркация и редемаркация государственной границы с сопредельными государствами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после вступления закона в силу ответственность по нему будет наступать и для тех, кто находится за границей: "Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ".