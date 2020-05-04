В России ряд ограничений продолжит действовать до появления вакцины от Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжит действовать ряд ограничительных мер до появления вакцины или лекарства от коронавируса, передает РИА "Новости".

По ее словам, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, несмотря на снятия ограничений, все равно придется сидеть дома.

"В условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средство защиты — лекарство или вакцину", — сказала Попова.

По последним данным, в России выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,5 млн.