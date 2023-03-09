В России впервые арестован подозреваемый в подстрекательстве к госизмене. Это 18-летний студент

Суд в Карелии на два месяца арестовал студента Андрея Васюренко по подозрению в подстрекательстве к госизмене. РБК уточняет, что речь идет о приготовлении к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника. Это первое известное задержание за подстрекательство к такой форме госизмены.

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Как сообщил ТАСС, по данным правоохранителей, студент Васюренко "предлагал вступать в ВСУ для участия в боевых действиях". Кому он это предлагал и в какой форме, не уточнялось.

Издание РБК со ссылкой на источники в региональном управлении МВД сообщило, что задержанного 18-летнего студента Андрей Васюренко подозревают в "приготовлении к подстрекательству к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника" (ч.1 ст.30, ч.4 ст.33, ст. 275 УК РФ). Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как поясняет издание, речь идет о том, что юноша предлагал неназванным россиянам вступить в ВСУ для участия в боевых действиях. При этом, как отметили источники РБК, попытки подстрекательства со стороны Васюренко не оказались успешными.

Также источники издания отметили, что молодой человек якобы мечтал о независимости для республики Карелия и выступал за выход региона из состава России.

Однокурсник Васюренко, попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что с Андреем Васюренко он знаком, но политику или войну в Украине при нем тот никогда не обсуждал. Учился Андрей, по его словам, хорошо, и проблем на учебе не возникало. Собеседник Би-би-си не был в курсе, что Андрея задержали по делу о госизмене, он узнал об этом из новостей.

Эксперты правозащитного проекта "Первый отдел" отмечают, что преступление, в котором подозревают Васюренко — это первое известное задержание за подстрекательство к такой форме госизмены, а само это обвинение — "опасный прецедент".

"Позиция любого противника войны в трактовке следствия может означать стремление помешать "достижению целей России", а найти свидетеля, который подтвердит, что подозреваемый обсуждал с ним помощь ВСУ — для российских силовиков не проблема", — отмечают эксперты "Первого отдела".

Эксперты проекта обращают внимание на то, что имена граждан, которых студент пытался склонить к государственной измене, не называются.

Десятки дел по "госизмене" — следствие того, что если раньше такими делами занималась только ФСБ в Москве, которая способна за год выдавать два десятка таких дел, то теперь с появлением новой формы госизмены — "перехода на сторону врага" — региональным отделам ФСБ разрешили вести все дела, в которых нет передачи гостайны, самим. Людей стали арестовывать даже не за совершение преступления, а за приготовление, покушение и теперь еще и подстрекательство к покушению на него.

Юрист проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов полагает, что это тем не менее не региональное ноу-хау, а согласованное с Москвой действие. По словам адвоката, совершение преступления путем подстрекательства в принципе крайне редко встречается в уголовной практике — это сложно доказывать. "Должно было быть какое-то лицо, с кем он [студент] вел общение. Мне представляется, что это дело связано с подстрекательством к переходу на сторону врага", — сказал Смирнов Би-би-си.

По словам адвоката, совершение преступления путем подстрекательства в принципе крайне редко встречается в уголовной практике, поскольку такое преступление довольно сложно доказать.

"Должно было быть какое-то лицо, с кем он [студент] вел общение. Мне представляется, что это дело связано с подстрекательством к переходу на сторону врага", — сказал Смирнов Би-би-си.

В конце сентября 2022 года вступили в силу поправки к статье 275 УК РФ, которые предусматривали введение ответственности в частности за "переход на сторону противника", а также за "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что с 2022 года ФСБ начала обвинять россиян в намерениях совершить госизмену, тогда как раньше речь шла только о "доведенных до конца" преступлениях.

Как правило, фигуранты "шпионских дел" оказываются за решеткой по схожей схеме: например, их задерживают под надуманными предлогами в международных аэропортах и на пограничных пунктах — по дороге в Грузию, Казахстан или Турцию — и отправляют в спецприемник за мелкое хулиганство.

На свободу оттуда они уже не выходят, поскольку оказываются в СИЗО по обвинению в госизмене — попытке перейти на сторону Украины.

До задержания Васюренко самым молодым из публично известных фигурантов дел о госизмене был 21-летний студент из Астрахани Глеб Вердиян, задержанный в Москве. Вердияна арестовали 28 октября — сначала на 10 суток по делу о мелком хулиганстве, а в день выхода из спецприемника задержали и отправили в СИЗО уже по статье о госизмене. Теперь Вердияну грозит до 20 лет лишения свободы.