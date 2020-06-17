В России впервые с апреля выявили меньше 8 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 7 843 новых случаев коронавируса - это самый низкий показатель с 30 апреля. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в России составило 553 301.

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194 человека с подтвержденным коронавирусом за последние сутки умерли. Общее количество умерших составило 7 478 человек.

10 036 пациентов с коронавирусом за последние сутки выписали из больниц, общее число выписанных пацинетов составило 304 342.

В "Единой России" предложили доплатить учителям за работу на ЕГЭ

"Единая Россия" предлагает установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ в улосвиях распространения коронавируса, заявила депутат Госдумы Алена Аршинова во время совещания с минпросвещения.

"Мы как партия "Единая Россия" хотели бы предложить дополнительную дифференцированную единовременную выплату для учителей за работу на Едином государственном экзамене сверх предусмотренной регионами оплаты", — сказала она (цитата по РИА Новости).

Примеры таких решений уже есть, добавила Аршинова. Так, по ее словам, в Мурманской области более двух тысяч учителей, привлеченных для работы на ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере до десяти тысяч рублей.

Треть российских компаний отказалась от господдержки и назвали ее неэффективной

От государственной поддержки в свяхи с коронавирусом отказалась приблизительно треть российских компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследование медиагруппы "Актион-МЦФЭР", которая опросила представителей 3 тысяч российских компаний.

Свой отказ от господдержки опрошенные компании объяснили неэффективностью предложенных властями мер. Наибольшие сомнения у респондентов вызвали такие меры как автоматическое продление лицензии на год, отсрочка арендных платежей, отсрочка по кредитам на шесть месяцев и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников.

Наиболее эффективными мерами поддержки 80% участников опроса назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ), 46% положительно оценили предложение по снижению страховых взносов.

В начале апреля правительство утвердило список пострадавших в связи с пандемией коронавируса отраслей. В него попали в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, непродовольственный ритейл и другие сферы.

При этом большая часть компаний — 64% — так и не смогла претендовать на помощь от государства, отмечает "Актион-МЦФЭР". Основной причиной этого становилось то, что компания вела деятельность в пострадавшей отрасли, но ее код из Общероссийского классификатора экономической деятельности (ОКВЭД) отсутствовал в перечне пострадавших компаний.

Минздрав: ограничения могут быть полностью сняты в феврале 2021 года

Глава минздрава Михаил Мурашко допустил, что полностью все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, могут быть сняты к февралю 2021 года. Об этом он заявил в эфире "Первого канала".

"Я думаю, это все-таки нужно говорить о следующем годе. Я думаю, мне кажется, это февраль", — приводит его слова ТАСС.

По мнению министра, полностью ограничения могут быть сняты, когда ситуация в стране будет фармацевтически контролируемая.

Цепочку передачи коронавируса прервет наличие иммунитета к нему более чем у 45% населения, заявил Мурашко.