В России за сутки выявлено более 25 тысяч случаев заражения Covid-19
Foto: TASS/Scanpix/LETA

За последние сутки в РФ зарегистрировано 25 173 новых случая Covid-19, сообщает оперштаб. тыс. Это новый о абсолютный максимум с начала распространения вируса в РФ. До этого, наибольший показатель был зафиксирован 21 ноября - 24 822 случая.

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Суточный коронавирусный прирост в Москве составил 6866.

За сутки в России скончался 361 человек с Covid-19. Общее число жертв вируса достигло 36 540.

Новые эпизоды выявлялись в 85 регионах страны. В том числе, еще 2926 новых случаев Covid-19 в Санкт-Петербурге, что является максимальным значением для города. 971 новый случай выявлен в Московской области, 447 - в Нижегородской области, 389 - в Свердловской области, 353 - в Архангельской области, 335 - в Красноярском крае, 333 - в Карелии, 313 - в Воронежской области, 311 - в Хабаровском крае, 310 - в Ростовской области. В остальных субъектах менее 300 случаев за сутки.

За весь период пандемии в стране выявлено уже 2 млн 114 502 эпизода коронавируса.

Поправились и выписаны 1 млн 611 445 пациентов, в том числе, 16 002 человека за сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 466 517.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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