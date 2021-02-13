В России заблокирован латвийский сайт "Спектр" — за цитаты из твитов Леонида Волкова

Сайт новостного издания "Спектр" вечером 13 февраля был заблокирован на территории России. Как сообщает редакция "Спектра", решение о блокировке принято в связи с публикацией, в которой цитировались твиты Леонида Волкова — руководителя штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

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Претензии ведомства связаны с публикацией материала под заголовком "Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России". В нем, в частности, содержатся цитаты из Twitter Леонида Волкова, являвшегося одним из организаторов протестных акций в поддержку Навального, которые прошли в России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Кроме того, в статье вместе с цитатой Волкова сообщается о новой акции, которая запланирована сторонниками оппозиционера на 14 февраля — флешмоб с фонариками "Любовь сильнее страха". Редакция "Спектра" отмечает, что призывов к участию в протестах от лица редакции "Спектра" или автора статьи в материале нет.

Редакция "Спектра" продолжает работу в обычном режиме. Сайт продолжает обновляться. Для пользователей на территории России сайт Spektr. Press в настоящее время недоступен без использования VPN. Публикация материалов сайта в социальных сетях также продолжается без изменений.