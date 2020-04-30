В России зафиксирован рекордный прирост заразившихся коронавирусом

В России зарегистрировано больше 7 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. Это рекордный прирост за все время. Общее число выявленных случаев впервые превысило 100 000.

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В России зарегистрировано еще 7 099 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб при правительстве. Общее число выявленных случаев составило 106 498. За сутки умер 101 человек.

В Москве за сутки умерли 65 человек, у которых был положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Днем ранее штаб сообщал о 67 летальных исходах, это было самое большое число умерших в Москве после начала вспышки коронавируса. Теперь общее число смертельных случаев в Москве превысило 600.

Накануне Россия вплотную приблизилась к 100 000 зарегистрированных случаев коронавируса (99 399 заболевших). Суточный рост по стране тогда составил 5 841 случай. За сутки умерли 108 человек — больше, чем когда-либо ранее после начала пандемии.

Роспотребнадзор, который ежедневно отчитывается о количестве проведенных тестов на Covid-19, в четверг утром сообщил, что их число превысило 3,4 млн. За последние сутки в России провели 194 тысячи тестов, следует из сообщения, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране находятся 208 тысяч человек.

В 39,9% новых случаях, о которых объявили в пятницу, у заразившихся не было клинических проявлений болезни, сообщили в штабе.

"В России ежедневный прирост новых случаев снизился, но мы пока не вышли на плато", — говорил накануне главный эпидемиолог минздрава России Николай Брико.

На этой неделе президент Владимир Путин продлил до 11 мая включительно нерабочие дни, а региональные власти продлили режимы самоизоляции. В Москве и Подмосковье продолжит действовать пропускной режим.

Путин поручил правительству к 5 мая подготовить предложения, как может быть смягчен режим в дальнейшем. Решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом будет сложным, сказал в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", — заявил Песков, напомнив о поручении президента "подготовить прикидки такого плана" к 5 мая.

Смягчение ограничений в Москве начнется со строительной отрасли, заявил накануне заммэра Владимир Ефимов.

В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний, по данным Университета Джонса Хопкинса, к утру пятницы достигло 227 671, увеличившись за сутки на 10 488.