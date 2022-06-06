В России заведено дело на журналиста-расследователя Солдатова. Его издание писало о спецслужбах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В России завели дело на журналиста и главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова. Об этом он сообщил в понедельник, 6 июня, пишет Deutsche Welle.

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"Дело возбуждено 17 марта 2022" года, отметил Солдатов. Ведет его, предположительно, Главное следственное управление Следственного комитета РФ. "Дело, судя по номеру, отличается на несколько цифр от дела Майкла Наки и Руслана Левиева", — добавил журналист.

Ранее, 24 мая, Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Обвинение по части 2 статьи 207.3 УК РФ было также предъявлено Руслану Левиеву. Он был заочно арестован Басманным судом 18 мая.


Объявлен в розыск МВД РФ

Счета Солдатова в российских банках арестованы, сам он внесен в базу розыска МВД РФ.

Андрей Солдатов — автор книг "Новые игры патриотов. Спецслужбы меняют кожу 1991-2004 гг", "Новое дворянство. Очерки истории ФСБ", "Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас", "Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима" (все — в соавторстве с Ириной Бороган).

Проживает в Лондоне

Журналист-расследователь проживает в Лондоне. Ранее в беседе с DW Солдатов высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин "в долгосрочной перспективе" не сможет выдержать давление со стороны его окружения, оказываемое на него на фоне войны России в Украине.

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