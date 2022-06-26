В российскую армию будут брать контрактников сразу после школы

Воюющую в Украине российскую армию впервые официально смогут пополнить вчерашние школьники, в том числе не служившие по призыву, выяснила Би-би-си. Такую поправку рекомендовал принять Госдуме парламентский комитет обороны.

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Поправка позволит заключать контракты с 18-летними сразу после окончания средней школы. Сейчас для этого нужно закончить техникум - оттуда выходят как минимум на год-два старше и с профессией. В конце мая власти разрешили пополнять армию более зрелыми контрактниками, отменив ограничения по предельному возрасту поступления на службу.

Правила заключения контрактов, установленные статьей 34 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", изменятся после принятия поправки, которую Госдума рассмотрит 28 июня во втором чтении законопроекта.

В конце мая законодатели отменили возрастной предел поступления на военную службу по контракту. До сих пор первый контракт граждане России могли заключить с 18 до 40 лет, иностранные граждане - до 30 лет. Замминистра обороны Николай Панков уточнял, что и граждан России, и иностранцев можно будет взять на военную службу по контракту до 50-летнего возраста. Российский президент уже подписал закон.

Новые же поправки предусматривают снижение образовательного ценза - а следовательно, и возраста новобранцев-контрактников. Сейчас в армию, а также Росгвардию, МЧС и Службу внешней разведки берут не служивших по призыву выпускников средних специальных учебных заведений, а в ФСБ - выпускников вузов.

Корректировки законодательства о контрактниках продолжаются на фоне затягивания боевых действий в Украине, роста потерь российской армии и скрытой мобилизации людей для отправки на войну.

Новый источник пополнения армии

На сайте министерства обороны России указано, что число призывников, направляемых в войска непосредственно после завершения обучения в школе, сейчас не превышает 5%. Остальные как правило имеют отсрочку. Новый законопроект позволяет рекрутировать их и по контракту.

О снижении образовательного ценза для впервые поступающих в армию молодых людей в изначальной версии законопроекта, который Госдума одобрила в первом чтении, ничего не говорилось. Эту поправку внес ко во второму чтению глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). В пояснениях говорится, что поправка направлена на "расширение базы комплектования" вооруженных сил РФ.

Она предусматривает, что мужчина со средним общим образованием (11 классов школы) может поступить на службу в вооруженные силы и Росгвардию по контракту, даже если он никогда не служил в армии. По действующему закону, это разрешено только при наличии среднего профессионального образования - тем, кто закончил техникумы, колледжи и другие средние специальные учебные заведения. Срок обучения в них после 9 класса обычно на год-два дольше, чем в средней школе, и выпускники, соответственно, старше.

При этом со средним общим (школьным) образованием стать контрактником сейчас можно не раньше, чем прослужив в армии по призыву хотя бы первые три месяца. Это минимальное время, которое требуется для начальной строевой подготовки и обучения призывника навыкам военной службы. Так что решение служить по контракту в этом случае солдат-срочник, как считается, должен принимать более осознанно. Хотя военные часто уговаривают, а иногда и вынуждают призывников заключить контракт.

Как ранее писала Би-би-си, в России сейчас ищут военных для отправки в Украину.

Четыре месяца до отправки на фронт

Изначально поправка главы Комитета обороны Госдумы позволяла не только набирать контрактников из выпускников школ, но и посылать их в бой всего через месяц после заключения контракта. Такая версия законопроекта была опубликована в начале июня, но почти сразу исчезла с сайта Госдумы и теперь появилась в откорректированном виде.

Новая версия законопроекта запрещает направлять для участия в боевых действиях "в условиях вооруженных конфликтов" солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев. Тех, кто служит больше четырех месяцев, но проходит подготовку по военно-учетным специальностям - например, водителя бронетранспортера и других транспортных средств, водителя-парашютиста, связиста и электромеханика, отправлять в бой можно будет только после ее завершения.

Cейчас на сайте министерства обороны указано, на какие военные должности и с каким образованием можно принимать контрактников - с образованием 11 классов, например, можно стать командиром гранатомета, миномета и танка. Так написано на сайте. Но это касается тех, кто отслужил не менее трех месяцев срочной службы и решил перейти на контракт.

При этом гарантируется, что поступившие на службу по контракту с гражданки будут в течение месяца проходить курс интенсивной боевой подготовки, которая "направлена на восстановление навыков самостоятельных действий при выполнении боевых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

В течение четырех недель проводятся практические занятия (до 240 часов): занятия на тренажерах - до 10 часов, физическая подготовка - до 36 часов, тактическая подготовка - до 32 часов, специальная подготовка - до 50 часов, выполнение упражнений стрельб из АК-74 - девять раз (200 патронов), метание гранат - семь раз. Что будет входить в четырехмесячную подготовку для боевых действий, не известно.

Солдат-срочников, по указу президента Владимира Путина, с 2013 года и сейчас можно отправлять для участия в боевых действиях "в условиях вооруженных конфликтов" лишь "после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям". До 2013 года для этого требовалось минимум полгода. Путин 8 марта заявлял, что в боевых действиях в Украине не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.

По мнению офицера запаса, который говорил с Би-би-си на условиях анонимности, месячного срока действительно недостаточно для отправки на войну не служившего в армии бойца - для этого нужно как минимум несколько месяцев, иначе это будет "пушечное мясо", а не профессиональные бойцы, уверен собеседник Би-би-си.

В нескольких объявлениях о военных вакансиях, которые изучила Би-би-си, в качестве требования указано образование не ниже основного общего - это девять классов школы. Например, на сайте минобороны есть объявления о найме заместителя командира разведывательной группы или химика. Хотя, согласно материалам министерства, для замещения этих должностей по контракту обычно необходимо образование не ниже 11 классов либо техникума.

Также, согласно объявлениям, с девятью классами образования можно служить по контракту - например, огнеметчиком, разведчиком, сапером, пулеметчиком и даже авиационным механиком. Но, по правилам заключения контракта, такие военнослужащие должны иметь хотя бы трехмесячный опыт службы по призыву.

"Армия становится дико непрофессиональной"

"Размывание ограничений для службы по контракту в сторону более молодого возраста и неподготовленности показывает, что военнослужащих для боевых действий не хватает. Но при этом армия становится дико непрофессиональной, фактически "пушечным мясом", - сказал Би-би-си директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" (НКО внесена в России в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко.

Попытки расширить таким образом источники кадров, по его словам, не удивительны, так как мобилизация и отправка срочников на войну не популярны. Четырехмесячный срок подготовки соответствует Положению о военной службе - контрактников и сейчас могут отправить на войну сразу после так называемой интенсивной подготовки, подтвердил Кривенко: "На практике и это условие не всегда соблюдаются - у нас есть сообщения, что отправляли воевать сразу".

Законодательный барьер, не позволяющий отправлять на войну неподготовленных бойцов, необходимо увеличить, уверен эксперт. По его мнению, не только четырех месяцев, но даже года службы по призыву для этого недостаточно, профессиональным военным можно стать не меньше, чем через три года.

"Профессионал должен не только уметь нажимать на кнопку. Он должен понимать, что такое военные преступления, что нельзя убивать гражданских лиц, знать основы международного гуманитарного права. Иначе происходит то, что мы видели в Буче", - говорит эксперт. "Настоящий профессионал не начал бы эту войну", - уверен он.

Как менялись требования к контрактникам

Ограничения для заключения контрактов о военной службе власти смягчали и раньше.

До 2017 года стать контрактником с нулевым армейским опытом можно было только после вуза - то есть в возрасте более 20 лет и с профессиональной квалификацией, которую дает высшее образование.

В мае 2017 года по инициативе правительства закон поменяли. Мужчинам со средним профессиональным образованием разрешили без опыта военной службы наниматься по контракту в армию, Росгвардию, МЧС и Службу внешней разведки. Лишь на службу в ФСБ пока можно поступить после окончания учебы только с вузовским дипломом. Однако новый законопроект снижает образовательный ценз и при поступлении на службу в ФСБ. После его принятия стать сотрудником спецслужбы можно будет сразу после колледжа или техникума.

Правительство утверждало, что в армию в 2016 году были призваны 32 тыс. человек со средним профессиональным образованием и что, как было заявлено, "многие их них же в ходе проведения призывной кампании проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта".

Цель реформы заявлялась та же, что и сейчас: укомплектовать армию наиболее востребованными воинскими должностями - рядовых, сержантов и прапорщиков технического профиля, пополнить "мобилизационный людской резерв".

Власти не скрывали, что создают дополнительный стимул для заключения контрактов, чтобы "обеспечить выход на требуемые качественные и количественные параметры укомплектованности соединений и воинских частей указанными категориями военнослужащих".