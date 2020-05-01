В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России, епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение убрать из храма мозаику с изображением Владимира Путина было связано с мнением самого главы государства. "Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно", — заявил Стефан.

По его словам, точной даты открытия храма на данный момент нет. "Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 числа [мая], потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто", — пояснил он.

Председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России, протоиерей Леонид Калинин сообщил РБК, что несмотря на демонтаж панно, оно будет сохранено. "Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт", — рассказал он.

О появлении Путина и других политиков, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и спикера Совфеда Валентины Матвиенко на мозаике храма, сообщило "МБХ медиа" 24 апреля. Епископ Стефан объяснял такое решение "традицией изображения исторических событий".