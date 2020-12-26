В РПЦ призвали всех верующих вакцинироваться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, пишет ТАСС.

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"Я бы посоветовал всем, кто имеет такую возможность, вакцинироваться от коронавируса — и тем, кто уже переболели, и в особенности, конечно, тем, кто еще не заболел", — сказал Иларион.

Он также подчеркнул, что не участвует в какой-либо кампании по вакцинированию.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.