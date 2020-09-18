В Рыбинске жестоко убили несовершеннолетних сестер. Сожитель их матери признал вину

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщает Следственный комитет России (СКР). Дело было возбуждено об убийстве детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Губернатор объявил вознаграждение за информацию, которая может помочь задержать убийцу.

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"По подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек", — сообщил СКР.

Ведомство также опубликовало видео с задержанным, на котором он признается в убийстве, сидя на земле с зафиксированными за спиной руками.

"Еще одну бутылку выпил где-то до 10 часов… и как бы… и убил в итоге", — говорит он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый — Молчанов Виталий Алексеевич, 1979 года рождения, сожитель матери девочек. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов накануне написал в "Фейсбуке", что за информацию, которая поможет задержать подозреваемого, объявлено вознаграждение в полмиллиона рублей.

Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тыс. рублей за предоставление достоверной… Опубликовано Дмитрий Миронов Четверг, 17 сентября 2020 г.

"Мужчина был обнаружен неподалеку от дачного массива и гаражей. Когда сотрудники полиции прочесывали эту местность, он пытался спрятаться в высокой траве, но его обнаружили. Убегать он не пытался", — рассказала РИА Новости представитель МВД.

Жестокое убийство



Тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире, где они проживали, днем 15 сентября. Прокуратура Ярославской области сообщала, что тела девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, вернувшаяся с работы.

Как уточняла прокуратура, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью). Позднее в СКР заявили, что в деле фигурируют две статьи УК — ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 131 (изнасилование).

"В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ, которое соединено с ранее возбужденным", — говорилось в сообщении ведомства.

Телеграм-канал "112" сообщал, что тела девочек "были зверски изрезаны ножом", а местные издания YarNews и "Ярновости" писали, что на месте преступления нашли ножи и топоры, которые использовал преступник.

В заметке ярославского сайта 76.ru говорилось, что младшая из девочек была "изрублена на части", а старшая — "изнасилована и растерзана".