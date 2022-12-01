Мэрия Сан-Франциско проголосовала за разрешение полиции города использовать роботов, применение которых может привести к человеческим жертвам. Теперь полицейские смогут в чрезвычайных обстоятельствах использовать роботов, оснащенных взрывчаткой.

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Доктор Кэтрин Коннолли из группы "Остановить роботов-убийц" назвала этот шаг "скользкой дорожкой", заявив, что таким образом сотрудники полиции потенциально могут дистанцироваться от убийства.

Полиция города сообщила "Би-би-си", что в настоящее время не использует роботов, оснащенных смертоносным оружием.

Однако в департаменте полиции отметили, что в будущем могут возникнуть сценарии, в которых робот может применить смертоносную силу.

Представитель полиции заявил, что "роботы могут быть оснащены зарядами взрывчатки для взлома укрепленных сооружений, в которых находятся агрессивные, вооруженные или опасные субъекты".

Они также заявили, что роботы могут быть использованы для "обездвиживания или дезориентации агрессивных, вооруженных или опасных подозреваемых, представляющих угрозу для жизни".

Сторонники этой меры утверждают, что она будет применяться только в экстремальных ситуациях.

Противники, однако, говорят, что эти полномочия развязывают руки полиции и способствуют ее дальнейшей милитаризации.

Но наблюдательный совет города во вторник все же принял это решение с поправкой, уточняющей, что полицейские могут использовать смертоносных роботов только тогда, когда все остальные способы деэскалации ситуации исчерпаны.

Совет также постановил, что их использование могут санкционировать лишь самые высокопоставленные полицейские чины.

Подобные роботы уже используются в других частях Соединенных Штатов.

В 2016 году полиция Далласа, штат Техас, использовала робота, вооруженного взрывчаткой, чтобы нейтрализовать снайпера, убившего двух полицейских и ранившего еще нескольких.

Полиция Сан-Франциско заявила, что в настоящее время у департамента нет роботов, оснащенных смертоносным оружием, но отметила, что такая мера может понадобиться в будущем.

"Невозможно предусмотреть все возможные ситуации или исключительные обстоятельства, с которыми могут столкнуться полицейские. Полиция Сан-Франциско должна быть готова и иметь возможность реагировать пропорционально", — сказал представитель департамента.

Федеральное правительство уже давно предоставляет местным правоохранительным органам военное снаряжение, камуфляжную форму, штыки и бронированные автомобили.

Но закон штата Калифорния, принятый в этом году, теперь требует от городских полицейских сил инвентаризации оборудования военного образца и получения разрешения на его использование.

Доктор Кэтрин Коннолли из группы "Остановить роботов-убийц" обеспокоена тем, что полицейским станет проще принимать решения о применении смертоносной силы, при этом человек будет дистанцирован от собственно применения силы и последствий этого решения.