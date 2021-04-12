В Санкт-Петербурге горят 4 000 квадратных метров, погиб пожарный

Пропавший без вести во время тушения пожара в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге спасатель найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

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В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что на данный момент площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ журналистам заявили, что два человека пострадали и были госпитализированы при пожаре в "Невской мануфактуре". Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что пострадали двое пожарных.

В пресс-службе МЧС также сообщили об обрушении в бизнес-центре кровли и межкомнатных перекрытий.

"Горит четыре этажа по всей площади, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий", - сказали в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что группировка спасателей увеличена, на месте работают более 300 человек и 69 единиц техники.

В пресс-службе добавили, что в тушении пожара задействуют вертолет МЧС Ка-32 МЧС. Там также отметили, что работу спасателей осложняют сильный ветер и ветхость постройки.

В свою очередь в прокуратуре Невского района Петербурга сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку по факту пожара в здании "Невской мануфактуры".

Прокуроры намерены дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Около 12:30 мск на Октябрьской набережной, 50 на четвертом и пятом этажах загорелось производственное шестиэтажное здание. Из-за угрозы распространения возгоранию присвоен максимальный - пятый - уровень сложности.

По данным источника "Интерфакса", 40 человек были эвакуированы.

Согласно открытым источникам, на Октябрьской набережной, 50 находится бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс зданий построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

