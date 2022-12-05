В Саратовской области беспилотник упал на военный аэродром. Повреждены два бомбардировщика

Утром 5 декабря беспилотный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области. Видео инцидента опубликовали несколько Telegram-каналов. Местные власти заявили, что проводят проверку.

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По данным Telegram-канала Baza, повреждения получили два самолета, в больницу доставили двух раненых.

Канал Astra со ссылкой на собственные источники пишет, что дрон упал на взлетно-посадочную полосу на аэродроме близ города Энгельс. Были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, двоих военнослужащих госпитализировали с ранениями.

Авторы канала "Сирена" сообщают, что жители Энгельса и Саратова писали утром в соцсетях о звуках "сильного взрыва". Также "Сирена" со ссылкой на спутниковые снимки MAXAR утверждает, что бомбардировщики Ту-95 действительно базировались на пострадавшем аэродроме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что "информацию о происшествиях на военных объектах" в районе Энгельса проверяют силовые структуры. "Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло", — отметил глава региона.

Минобороны РФ пока не комментировало сообщения о взрыве на аэродроме.